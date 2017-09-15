Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В лондонском метро прогремел взрыв

Происшествия
15 сентября, 10:51 дата обновления: 15 сентября, 11:18 UTC+3

В результате ЧП есть пострадавшие, однако их количество не уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Kevin Coombs

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел на станции лондонского метро Parsons Green, в результате чего некоторые пассажиры получили ожоги. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Смотрите также

Одна из станций лондонского метро закрыта из-за пожарной тревоги

Четыре человека пострадали в результате задымления поезда в лондонском метро

В полиции британской столицы подтвердили, что получили сообщение об инциденте, обстоятельства которого в данный момент изучают сотрудники правоохранительных органов. Согласно фотографиям, опубликованным газетой The Sun, взрыв и последующее возгорание произошли в белом ведре, которое в пакете находилось в вагоне поезда. На снимке видно, что внутренняя обшивка вагона не повреждена, однако вокруг подозрительного предмета разбросаны личные вещи пассажиров.

Сколько всего пострадавших в результате инцидента, неизвестно. На месте присутствуют пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Parsons Green находится на западе Лондона в районе Фулхэм, откуда в это время его жители на метро направляются на работу.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лондонском метро прогремел взрыв
2
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
3
В Великобритании умер самый старый кот в мире
4
"Ъ": кабмин обсудит введение налога для AliExpress, Amazon и eBay
5
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
6
У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски
7
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама