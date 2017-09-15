Таиланд депортировал обвиняемого в краже дизельного топлива россиянина

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в краже дизельного топлива, депортирован из Таиланда. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Из Таиланда в Россию депортирован А. Кружаев, 1981 года рождения, обвиняемый в совершении краж в составе организованной группы", - сообщила она.

В 2015 году фигуранта обвинили в организации хищения дизельного топлива из тепловозов с целью сбыта. По данным МВД, группа вела противоправную деятельность на протяжении почти 1,5 года, ее участники похитили около 12 т топлива.

На основании запроса УМВД России по Хабаровскому краю подозреваемый был объявлен в розыск по каналам Интерпола, так как по месту жительства не проживал и скрывался от правоохранительных органов. В июне этого года он был задержан на территории Таиланда и в пятницу передан представителям российского бюро Интерпола для депортации в Россию.