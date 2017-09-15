Число дел о ДТП в России за три года сократилось на четверть

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Число уголовных дел в России о нарушении правил дорожного движения за три года сократилось почти на четверть. Об этом говорится в опубликованных в пятницу Генпрокуратурой России официальных статистических данных.

"Данные за 2014-2016 гг. свидетельствуют о сокращении на 22% за последние три года преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Отрицательная динамика отмечается и в первом полугодии 2017 года (минус 6,6%)", - сообщили в надзорном ведомстве.

В 2014 году таких дел было почти 28,5 тыс., в 2015 году - 26,6 тыс., в 2016 году - 22 тыс. За первое полугодие 2017 года набралось 9,8 тыс. таких дел.

"Наибольшее их количество в текущем году зафиксировано в Краснодарском, Красноярском краях, Москве, Московской, Ростовской областях, - отмечают в Генпрокуратуре России. - Наименьшее число данных преступлений фиксировалось в Ингушетии, Алтае, Магаданской области, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе".