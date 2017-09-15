Sky: Скотленд-Ярд не участвует в расследовании взрыва в лондонском метро

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда не участвует в расследовании взрыва, произошедшего в пятницу в лондонском метро на станции Parsons Green. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, это дело находится в ведении Британский транспортной полиции, сотрудники которой в данный момент изучают обстоятельства произошедшего.

Взрыв в вагоне поезда на подземной станции Parsons Green произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). Станция в данный момент закрыта, все пассажиры эвакуированы, в том числе из тех поездов, которые были остановлены на наземном участке, в результате чего людям пришлось идти вдоль путей.