Sky: Скотленд-Ярд не участвует в расследовании взрыва в лондонском метро

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда не участвует в расследовании взрыва, произошедшего в пятницу в лондонском метро на станции Parsons Green. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По его данным, это дело находится в ведении Британский транспортной полиции, сотрудники которой в данный момент изучают обстоятельства произошедшего.
Взрыв в вагоне поезда на подземной станции Parsons Green произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). Станция в данный момент закрыта, все пассажиры эвакуированы, в том числе из тех поездов, которые были остановлены на наземном участке, в результате чего людям пришлось идти вдоль путей.