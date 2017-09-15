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В КБР обнаружено тело одного из туристов, упавших на автомобиле в озеро

Происшествия
15 сентября, 12:28 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 15, сентября. /ТАСС

Сейчас продолжаются поиски второго

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НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили и вытащили тело одного из туристов, упавших на машине в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР) в четверг утром. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского управления МЧС.

"Спасатели обнаружили и вытащили из озера Гижгит тело одного из туристов. Сейчас продолжаются поиски второго ", - отметил собеседник агентства.

ЧП произошло в четверг утром. Пятеро туристов на машине Chevrolet Niva поднялись на один из обрывов у села Былым, чтобы сделать фото, однако автомобиль начал скатываться к озеру Гижгит. Водитель и две девушки успели выпрыгнуть, двое молодых людей ушли под воду вместе с машиной.

Состояние девушек врачи по-прежнему оценивают как тяжелое. "Одну из пострадавших прооперировали. Обе девушки остаются в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - рассказала ТАСС помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова.

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