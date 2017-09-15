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Власти Петербурга: звонки о лжеминировании зданий поступили из-за рубежа

Происшествия
15 сентября, 13:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, сентября. /ТАСС

За последние дни волна анонимных телефонных звонков о минировании крупных объектов охватила несколько регионов России

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Все звонки о минировании в Санкт-Петербурге торговых центров, органов власти и других важных объектов, поступившие в четверг, были сделаны из-за рубежа. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор Александр Говорунов.

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"Все звонки, которые поступили, они - не с территории России, они из-за границы. Специалисты сейчас уточнят, какое это точно место", - сказал он.

Всего, по данным Говорунова, 14 сентября поступил 31 звонок об угрозах взрывов зданий.

Вице-губернатор напомнил, что в 2015 Петербург уже сталкивался с похожей ситуацией.

"Тогда было примитивное вымогательство - нам прислали номера счетов: "дайте много денег и мы прекратим звонки". Эти деньги, разумеется, никто не дал, и, как говорят на Руси, нет худа без добра. В результате были отработаны четкие алгоритмы, которые, с одной стороны, позволяют реагировать на эти звонки, а с другой - минимизировать вопрос и не создавать неудобств для города, для жителей", - подчеркнул Говорунов.

За последние дни волна анонимных телефонных звонков о минировании крупных объектов охватила несколько регионов России.

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