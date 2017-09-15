Гражданин Украины переплыл Дунай, чтобы найти в Румынии работу

БУХАРЕСТ, 15 сентября. /ТАСС/. Румынские пограничники задержали украинца, который переплыл Дунай, чтобы найти работу в соседней стране. Об этом сообщила в пятницу береговая охрана Румынии.

29-летний украинец был задержан в четверг в районе Подул Рошу Сиряса (уезд Тулча на востоке Румынии), когда шел он по берегу реки. "Молодой человек заявил, что переплыл Дунай с одеждой в пластиковом пакете и намеревался найти в Румынии рабочее место", - указывается в сообщении.

Задержанный передан украинским властям для проведения уголовного следствия по делу о незаконном пересечении государственной границы.