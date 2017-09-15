На востоке Москвы в пруду тонет лось

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Спасатели пытаются вытащить тонущего в пруду лося на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
"Информация поступила в ГУ МЧС России по Москве от очевидцев. В районе дома номер 23 по улице Вешняковской в Большом Графском пруду тонет лось", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время на месте находятся пожарно-спасательные подразделения, принимаются меры по спасению животного.