На востоке Москвы в пруду тонет лось

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Спасатели пытаются вытащить тонущего в пруду лося на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

"Информация поступила в ГУ МЧС России по Москве от очевидцев. В районе дома номер 23 по улице Вешняковской в Большом Графском пруду тонет лось", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте находятся пожарно-спасательные подразделения, принимаются меры по спасению животного.