Почти 2 тыс. человек остались без света в 20 населенных пунктах под Тулой из-за грозы

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ТАСС, 15 сентября. Почти 2 тыс. человек остались без света в населенных пунктах Тульской области из-за непогоды, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС России.
"Частично нарушено электроснабжение в 18 населенных пунктах Щекинского района, где в зону отключения попало 664 домов с общей численностью населения более 1 тыс. человек. Также поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в городе Тула, где в зону отключения попало 285 домов с общей численностью населения более 290 человек и в Ясногорском районе - 134 дома с общей численностью населения более 500 человек", - уточнили в пресс-службе.
По данным МЧС, на месте работают оперативно-выездные бригады филиала МРСК Центра и Приволжья - "Тулэнерго", оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.
Как сообщили в Тульском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 сентября на территории Тульской области местами ожидается шквалистое усиление ветра - 18-23 м/с, гроза, сильный дождь.