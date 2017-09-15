Адвокат Учителя просит ФСБ возбудить дело о терроризме в отношении православных активистов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Адвокат режиссера Алексея Учителя просит ФСБ РФ возбудить уголовное дело по статье "Терроризм" в отношении движения "Христианское государство - Святая Русь", а также принять меры для предотвращения преступлений по причинению ущерба авторам и создателям художественного кинофильма "Матильда". Об этом ТАСС сообщил адвокат Константин Добрынин.

Ранее лидер организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин дал интервью порталу "Медуза". В нем он заявил, что противники "Матильды" готовы "пойти на самые крайние меры": поджечь кинотеатр, где будут показывать фильм, или напасть на режиссера ленты. Калинин оговорился, что сам "не пойдет кидать коктейль Молотова". Но планы радикальных противников ленты он осуждать не стал и даже назвал их "сторонниками борьбы с безрассудством и безнравственностью".

"В заявлении директору ФСБ Александру Бортникову мы просим поручить принять меры для уголовного преследования лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ, привлечь исполнителей и организаторов к уголовной ответственности" , - сказал адвокат, отметив, что просит принять меры для предотвращения преступлений, связанных с причинением ущерба авторам "Матильда".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. Причины происшествия устанавливаются, одной из версий рассматривается поджог. На фотографиях, выложенных адвокатом, есть изображение с надписью "За Матильду гореть".

Сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли вынужденное решение не показывать фильм из-за угрозы безопасности зрителей.

Между тем депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Ирина Роднина 13 сентября обратились к главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с запросом о проверке незарегистрированного религиозного объединения "Христианское государство - Святая Русь" в связи с угрозами режиссеру Учителю и кампанией против его фильма. Скандал вокруг фильма возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер в свою очередь называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.