Спасатели вызвали подкрепление, чтобы спасти лося из пруда на востоке Москвы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Спасатели уже около полутора часов не могут вытащить лося из Большого Графского пруда в московском районе Вешняки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, на место следуют дополнительные расчеты спасателей.

"Дополнительный расчет аварийно-спасательного отряда едет к месту происшествия. Всего на месте работают три единицы техники и 12 спасателей", - сказал собеседник агентства.

Спасатели надули лодку, чтобы добраться до попавшего в пруд животного и вытащить его на берег. "Лось жив и пока стоит в воде", - добавили в департаменте.

На месте ЧП также находятся сотрудники департамента природопользования, которые решат, забирать лося в центр передержки животных или выпустить на волю.

Спасатели несколько часов пытались выловить животное, упавшее в пруд на востоке столицы



Лось сильно измотан



Видео: @Александр @rysev21 pic.twitter.com/jw4Dt5MJxI — Москва FM (@92fmru) 15 сентября 2017 г.

Вешняковская лось в пруду#лось#тонетлосьвешняковская#спасатели#лосьвмоскве# Публикация от kristinadozhd (@kristinadozhd555) Сен 15 2017 в 4:57 PDT