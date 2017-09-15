Спасатели вызвали подкрепление, чтобы спасти лося из пруда на востоке Москвы

Первая футбольная секция для детей с особенностями развития открылась на УралеСпорт 15 сентября, 17:16
Фотовыставка "Такой разный Северный Кавказ" откроется перед ТАССНовости агентства 15 сентября, 17:16
Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛСпорт 15 сентября, 17:14
УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитраСпорт 15 сентября, 17:12
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 17:11
Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017Новости партнеров 15 сентября, 17:09
Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 17:04
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам годаСпорт 15 сентября, 17:03
Вадим Репин: "Русские Сезоны" стали чем-то совершенно уникальнымНовости партнеров 15 сентября, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Спасатели уже около полутора часов не могут вытащить лося из Большого Графского пруда в московском районе Вешняки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, на место следуют дополнительные расчеты спасателей.
"Дополнительный расчет аварийно-спасательного отряда едет к месту происшествия. Всего на месте работают три единицы техники и 12 спасателей", - сказал собеседник агентства.
Спасатели надули лодку, чтобы добраться до попавшего в пруд животного и вытащить его на берег. "Лось жив и пока стоит в воде", - добавили в департаменте.
На месте ЧП также находятся сотрудники департамента природопользования, которые решат, забирать лося в центр передержки животных или выпустить на волю.
Спасатели несколько часов пытались выловить животное, упавшее в пруд на востоке столицы— Москва FM (@92fmru) 15 сентября 2017 г.
Лось сильно измотан
Видео: @Александр @rysev21 pic.twitter.com/jw4Dt5MJxI
Вешняковская лось в пруду#лось#тонетлосьвешняковская#спасатели#лосьвмоскве#