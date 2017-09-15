Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Спасатели вытащили на берег лося из Большого Графского пруда в московском районе Вешняки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Лось находится у берега. Сейчас спасатели ждут машину для погрузки и перевозки животного", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП находятся сотрудники департамента природопользования, которые решат, забирать лося в центр передержки животных или выпустить на волю.