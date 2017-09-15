Пожарные спасли женщину на пожаре в жилом доме в Биробиджане

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ТАСС, 15 сентября. Женщина спасена из горящей квартиры в Биробиджане, она не пострадала. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Еврейской АО.
"На пульт пожарной охраны МЧС России по ЕАО поступила информация о возгорании в квартире по улице Набережной в Биробиджане. На месте происшествия из окна первого этажа шел дым", - сказали в пресс-службе.
По словам спасателей, женщина не пострадала, поскольку была оперативно эвакуирована из дома и не успела отравиться продуктами горения. Пожар ликвидирован, его очаг находился на кухне. Одна из версия возгорания - поджог.