Пожарные спасли женщину на пожаре в жилом доме в Биробиджане

ТАСС, 15 сентября. Женщина спасена из горящей квартиры в Биробиджане, она не пострадала. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Еврейской АО.

"На пульт пожарной охраны МЧС России по ЕАО поступила информация о возгорании в квартире по улице Набережной в Биробиджане. На месте происшествия из окна первого этажа шел дым", - сказали в пресс-службе.

По словам спасателей, женщина не пострадала, поскольку была оперативно эвакуирована из дома и не успела отравиться продуктами горения. Пожар ликвидирован, его очаг находился на кухне. Одна из версия возгорания - поджог.