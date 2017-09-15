Следствие изменило обвинение экс-депутату парламента Петербурга Нестеровой на взятку

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Следствие изменило квалификацию действий бывшего депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Светланы Нестеровой с мошенничества на получение взяток на общую сумму 4,8 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Нестерова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Получение взятки" (два эпизода, сумма 4,8 млн рублей). Ранее Нестеровой вменялась статья УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении. Городской суд Петербурга 15 сентября продлил Нестеровой срок домашнего ареста на три месяца - до 20 декабря.
В Главном следственном управлении СК по Петербургу, которое ведет расследование в отношении Нестеровой, не смогли оперативно прокомментировать изменение обвинения.
По первоначальной версии следствия, в 2013 и 2014 годах Нестерова организовала хищение 4,5 млн рублей из городского бюджета, выделенных в качестве субсидии для финансового возмещения затрат по выполнению социальных программ для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями.
Тогда в СК считали, что помощники депутата Вера Шишкина и Татьяна Китова, а также ее знакомая, директор ряда компаний Светлана Гасанова, предоставили по указанию парламентария в комитет по социальной политике Петербурга недостоверные сведения об объемах и стоимости оказанных по социальным программам услуг и похитили более 4,5 млн рублей.