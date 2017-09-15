Суд 25 октября рассмотрит иск журналиста Шария к адвокату Фейгину

Бах назвал неверной информацию об исключении тяжелой атлетики из программы Олимпиады-2020Спорт 15 сентября, 18:53
Фазель: IIHF не видит оснований не допускать сборные России по хоккею на ОИ-2018Спорт 15 сентября, 18:46
Фазель: семь допинг-проб, взятых IIHF и ФХР в 2016 году, оказались положительнымиСпорт 15 сентября, 18:44
Минюст намерен в 20 раз увеличить штраф для пьяных пилотовОбщество 15 сентября, 18:40
Изменение климата грозит вымиранием рыбыСоциальная ответственность 15 сентября, 18:36
Завершена реконструкция шпиля здания МИД в МосквеОбщество 15 сентября, 18:35
Дети-беженцы сталкиваются с жестоким обращением и эксплуатациейСоциальная ответственность 15 сентября, 18:26
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018Спорт 15 сентября, 18:24
МОК: работа комиссии по допинг-пробам ОИ-2014 должна завершиться до конца годаСпорт 15 сентября, 18:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 25 октября рассмотрит иск о защите чести и достоинства видеоблогера и журналиста из Украины Анатолия Шария к адвокату Марку Фейгину. Об этом ТАСС сообщила адвокат блогера Сталина Гуревич.
"Хамовнический суд назначил на 25 октября в 16:30 мск рассмотрение гражданского иска о защите чести и достоинства моего доверителя Шария к адвокату Фейгину", - сказала она.
По словам защитника, речь идет об интервью Фейгина в эфире радиостанции "Говорит Москва" от 13 июля 2017 года, в ходе которого адвокат заявил, что "Шарий привлекался к ответственности по делу о педофилии". "В иске мы просим суд обязать Фейгина опровергнуть в прямом эфире программы "Своя правда" (идет на той же радиостанции - прим. ТАСС) несоответствующие действительности сведения и принести извинения Шарию", - пояснила Гуревич.
Как отметила адвокат, ее подзащитный написал также заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить заявления Фейгина. "Мы просим следователей проверить действия Марка Захаровича на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 128. 1 УК РФ ("Клевета, сопряженная с обвинением в преступлении сексуального характера")", - сказала защитник. Она добавила, что Фейгин является спецсубъектом, в отношении него предусмотрен особый порядок возбуждения уголовного дела. "Идет проверка, материал у следователя, который настроен разобраться в данном деле", - резюмировала Гуревич.