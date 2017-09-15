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Суд 25 октября рассмотрит иск журналиста Шария к адвокату Фейгину

Происшествия
15 сентября, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Марк Фейгин заявил, что "Шарий привлекался к ответственности по делу о педофилии"

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 25 октября рассмотрит иск о защите чести и достоинства видеоблогера и журналиста из Украины Анатолия Шария к адвокату Марку Фейгину. Об этом ТАСС сообщила адвокат блогера Сталина Гуревич.

"Хамовнический суд назначил на 25 октября в 16:30 мск рассмотрение гражданского иска о защите чести и достоинства моего доверителя Шария к адвокату Фейгину", - сказала она.

По словам защитника, речь идет об интервью Фейгина в эфире радиостанции "Говорит Москва" от 13 июля 2017 года, в ходе которого адвокат заявил, что "Шарий привлекался к ответственности по делу о педофилии". "В иске мы просим суд обязать Фейгина опровергнуть в прямом эфире программы "Своя правда" (идет на той же радиостанции - прим. ТАСС) несоответствующие действительности сведения и принести извинения Шарию", - пояснила Гуревич.

Как отметила адвокат, ее подзащитный написал также заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить заявления Фейгина. "Мы просим следователей проверить действия Марка Захаровича на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 128. 1 УК РФ ("Клевета, сопряженная с обвинением в преступлении сексуального характера")", - сказала защитник. Она добавила, что Фейгин является спецсубъектом, в отношении него предусмотрен особый порядок возбуждения уголовного дела. "Идет проверка, материал у следователя, который настроен разобраться в данном деле", - резюмировала Гуревич.

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