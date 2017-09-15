Шесть человек, из них один ребенок, пострадали от падения веток из-за ветра в Москве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек, в том числе один ребенок пострадали от падения веток из-за сильного ветра в Москве, все они доставлены в больницы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"От падения веток пострадали не менее шести человек, из них один ребенок, они госпитализированы", - уточнил собеседник агентства.

Из-за ухудшения погоды в ряде административных округов столицы зафиксированы падение деревьев и крупных веток. Последствия ухудшения погоды ликвидирует ГБУ "Жилищник", локальные подтопления - специалисты "Мосводоканала".

Около полудня в пятницу МЧС предупреждало о резком ухудшении погоды в Москве и Подмосковье. "В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в связи с прохождением фронтальной зоны ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", - рассказали в ведомстве.

В этой связи спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, машину поставить в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В МЧС также просили обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.