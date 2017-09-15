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В Москве арестован подросток, напавший на женщину с пневматическим пистолетом

Происшествия
15 сентября, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Школьник признал вину и раскаялся в содеянном

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Суд арестовал 15-летнего подростка, совершившего разбойное нападение с пневматическим пистолетом на женщину на севере Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 13 сентября обвиняемый вблизи одного из жилых домов по улице Генерала Рычагова угрожая применением пневматического пистолета, подошел к ранее знакомой женщине и потребовал отдать все имеющееся у нее ценное имущество, а затем снял с руки последней принадлежащее ей золотое кольцо стоимостью 8 тыс. руб. После этого мальчик скрылся с места происшествия", - сообщила Иванова.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с применением оружия"). В ходе допроса подросток признал вину и раскаялся в содеянном.

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