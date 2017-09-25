История с миллиардом наличными: за что судят экс-губернатора Хорошавина

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25 сентября городской суд Южно-Сахалинска вернулся к рассмотрению уголовного дела бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Слушание дела несколько раз откладывалось из-за болезни подсудимых и их адвокатов. ТАСС напоминает, в чем обвиняют экс-главу региона.
Александра Хорошавина задержали в его рабочем кабинете 3 марта 2015 года. Обыск шел всю ночь, а на следующий день губернатора вместе с несколькими подчиненными отправили в Москву. В числе задержанных были руководитель секретариата главы региона Вячеслав Горбачев и помощник губернатора Андрей Икрамов. "Хорошавин выглядел потерянным, в самолете был без наручников и мог спокойно передвигаться по салону", — рассказал ТАСС один из пассажиров этого рейса.
Следователи провели десять обысков на Сахалине и пять — в Москве и Подмосковье. Обыскивали в том числе три квартиры семьи Хорошавиных в столичных элитных домах и дачу в Московской области. Как сообщали следователи, у Хорошавина нашли 1 млрд рублей наличными в разных валютах, 800 ювелирных изделий, пишущую ручку стоимостью 36 млн рублей.
В коллекции часов Хорошавина насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили $700 тыс. По данным следствия, незадолго до задержания глава региона заказывал очередные часы стоимостью более 36 млн рублей.
Дело в отношении 55-летнего главы островного региона было возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере. Хорошавина подозревали в получении $5,6 млн при заключении контрактов на строительство 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 по федеральной целевой программе.
4 марта суд арестовал губернатора Сахалина.
25 марта президент России Владимир Путин отстранил Хорошавина от должности главы Сахалинской области в связи с утратой доверия.
По версии следователей, в 2011 году Хорошавин через Андрея Икрамова потребовал от руководства ООО "Сахалинская компания "Энергострой" платить ему 6% от сумм, которые будет получать эта компания по ежемесячным актам выполненных работ на строительстве энергоблока. Именно глава "Энергостроя" Николай Кран дал показания против Икрамова.
Сам глава "Энергостроя" был помещен под домашний арест как обвиняемый в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Ему грозило лишение свободы на срок свыше трех лет. 11 декабря 2015 года стало известно о том, что 54-летний Николай Кран скончался в больнице в Москве. По данным СК, у него было тяжелое и неизлечимое заболевание.
27 апреля появились сообщения об аресте бывшего заместителя губернатора Сахалина Сергея Карепкина и бывшего министра сельского хозяйства Сахалинской области Николая Борисова. По данным следователей, чиновники незаконно получили не меньше 15 млн рублей за выделение субсидий на поддержку сельхозпроизводителей. Борисов и Карепкин дали показания, изобличающие Хорошавина. 9 июня Хорошавину было предъявлено обвинение по второму делу — о взятке 15 млн рублей.
25 июля 2016 года СК сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.
Александр Хорошавин, Сергей Карепкин, Андрей Икрамов и Николай Борисов обвиняются по десяти эпизодам преступлений, предусмотренных ч.ч. 5, 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ ("Получение взятки", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления").
По версии следствия, Хорошавин создал организованную преступную группу, в которую вошли зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник губернатора Сахалинской области Андрей Икрамов. С 2009 по 2015 год они получили от восьми предпринимателей взятки на общую сумму 522 млн рублей.
В частности, взятки поступали за своевременную оплату работ по госконтракту на строительство объекта энергетики, за общее покровительство по службе и оказание мер государственной поддержки, за выдачу разрешения на вылов рыбы, за получение субсидии на строительство животноводческого комплекса. Взятки платили подрядчики по строительству дорог в Сахалинской области и учебного заведения в Южно-Сахалинске.
Полученные деньги переводились на счета компаний в офшорах, зачислялись на банковские карты и обменивались на иностранную валюту.
Бывший губернатор своей вины не признал. Он заявлял, например, что не знает никого из перечисленных следователем свидетелей кроме главы "Энергостроя" Николая Крана.
"С Краном у меня знакомство шапочное, посредственное", — говорил он. Хорошавин отмечал, что главный свидетель обвинения мог оговорить его из-за "личной неприязни". Хорошавин указывал, что Кран руководил также банком, в котором многие из его сотрудников хранили деньги. Губернатор в ультимативной форме рекомендовал им перевести вклады в "другой, более надежный банк", что они и сделали, так как дела банка Крана "идут не очень хорошо, и я думаю, что он может быть закрыт".
Экс-губернатор Сахалинской области заявлял также, что по восьми эпизодам из девяти следствие не допрашивало его ни как обвиняемого, ни как свидетеля. "Расследование проводилось, меня не информировали и не допрашивали. Где вещественные доказательства? Где ручка за 36 млн рублей? Где главный член группы Горбачев, которому давали все взятки, который хранил средства? Прошу дать ответы", — говорил Хорошавин.
18 марта 2015 года суд наложил обеспечительный арест на счета Александра Хорошавина в Газпромбанке, Банке Москвы, Сбербанке и банке ВТБ.
2 июня стало известно, что супруга бывшего губернатора Ирина Хорошавина подала на развод.
14 сентября Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества Александра Хорошавина на 1,1 млрд рублей. Это требование основывалось на том, что имущество не было задекларировано по закону. Кроме того, Генпрокуратура указывала на несоответствие доходов и расходов самого бывшего главы региона, а также его супруги и сына.
20 мая 2016 года суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества семьи Хорошавиных. Бывший губернатор, представители его сына и жены заявляли, что суд незаконно изъял их имущество. Они обжаловали это решение вплоть до Верховного суда, но получили отказ.
По данным СК, у семьи были конфискованы четыре квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, шесть машиномест общей стоимостью более 2,9 млн рублей, шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 млн рублей, в том числе Mercedes-Benz стоимостью 11 млн рублей, два Bentley общей стоимостью более 23,3 млн рублей, два Lexus, оценивающиеся в сумму не менее 6 млн рублей. В доход государства были обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, более 700 млн рублей, ювелирные изделия и другие ценности.
В феврале 2017 года Хорошавина этапировали на Сахалин. 6 марта суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению по существу дела экс-губернатора.
С 20 июля судебный процесс несколько раз переносился из-за болезни подсудимых и адвоката. Дважды Хорошавину в зал суда вызывали скорую помощь. Медики после осмотра экс-губернатора диагностировали у него повышенное давление, у его помощника Икрамова — гипертонический криз. Хорошавина госпитализировали в сосудистый центр областной Сахалинской больницы.
Слушание дела возобновилось 25 сентября.