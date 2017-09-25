История с миллиардом наличными: за что судят экс-губернатора Хорошавина

Александра Хорошавина задержали в его рабочем кабинете 3 марта 2015 года. Обыск шел всю ночь, а на следующий день губернатора вместе с несколькими подчиненными отправили в Москву. В числе задержанных были руководитель секретариата главы региона Вячеслав Горбачев и помощник губернатора Андрей Икрамов. "Хорошавин выглядел потерянным, в самолете был без наручников и мог спокойно передвигаться по салону", — рассказал ТАСС один из пассажиров этого рейса.

Следователи провели десять обысков на Сахалине и пять — в Москве и Подмосковье. Обыскивали в том числе три квартиры семьи Хорошавиных в столичных элитных домах и дачу в Московской области. Как сообщали следователи, у Хорошавина нашли 1 млрд рублей наличными в разных валютах, 800 ювелирных изделий, пишущую ручку стоимостью 36 млн рублей.

В коллекции часов Хорошавина насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили $700 тыс. По данным следствия, незадолго до задержания глава региона заказывал очередные часы стоимостью более 36 млн рублей.

Дело в отношении 55-летнего главы островного региона было возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере. Хорошавина подозревали в получении $5,6 млн при заключении контрактов на строительство 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 по федеральной целевой программе.

4 марта суд арестовал губернатора Сахалина.

25 марта президент России Владимир Путин отстранил Хорошавина от должности главы Сахалинской области в связи с утратой доверия.