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Число пострадавших от ветра в Москве возросло до восьми человек

Происшествия
15 сентября, 18:09 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Шесть пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате сильного ветра в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Шесть пострадавших, включая ребенка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще двум помощь оказана амбулаторно", - сказал источник. В результате ветра, порывы которого достигали, по некоторым данным, 25 метров в секунду, в столице повреждены кровли 18 зданий, повалены 34 дерева.

Около полудня в пятницу МЧС предупреждало о резком ухудшении погоды в Москве и Подмосковье. "В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в связи с прохождением фронтальной зоны ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", - рассказали в ведомстве.

В этой связи спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, машину поставить в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В МЧС также просили обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

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