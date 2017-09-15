СМИ: во Франции вооруженный молотком мужчина напал на двух женщин

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ТАСС, 15 сентября. Вооруженный молотком мужчина напал в пятницу на двух женщин в коммуне Шалон-сюр-Сон в департаменте Сона и Луара на востоке Франции. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.
По ее данным, одна из женщин получила легкое ранение головы. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
Отмечается, что атаки произошли с разницей в несколько минут. По словам свидетелей, напавший на женщин мужчина был одет в черное и выкрикивал фразу "Аллах Акбар".
Злоумышленнику удалось скрыться, в его поисках задействован вертолет.