В Москве и Подмосковье от ветра пострадали 15 человек

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пятнадцать человек, среди которых двое детей, пострадали от сильного ветра в Москве и области. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Восемь человек получили травмы и ушибы от упавших веток в Москве, шесть из них, включая ребенка госпитализированы. Двоим помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства. Еще семь человек были травмированы в Подмосковье, среди них также один ребенок. Четверо пострадали в Дмитровском районе, двое - в Домодедовском, ребенок - в Щелковском районе Московской области.