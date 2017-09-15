В Москве и Подмосковье от ветра пострадали 15 человек

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пятнадцать человек, среди которых двое детей, пострадали от сильного ветра в Москве и области. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
"Восемь человек получили травмы и ушибы от упавших веток в Москве, шесть из них, включая ребенка госпитализированы. Двоим помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства. Еще семь человек были травмированы в Подмосковье, среди них также один ребенок. Четверо пострадали в Дмитровском районе, двое - в Домодедовском, ребенок - в Щелковском районе Московской области.