СМИ: пять семей канадских дипломатов пострадали на Кубе из-за звукового воздействия

ОТТАВА, 15 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере пять семей канадских дипломатов на Кубе пострадали в результате неизвестного внешнего звукового воздействия. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, симптомы "звуковых атак" - потеря слуха, головные боли и головокружение. При этом все пострадавшие канадцы уже поправились, хотя в ряде случаев потребовалась медицинская помощь. Источник утверждает, что эта атака на граждан Канады "была умышленной". Других подробностей не приводится.

В конце августа телеканал CNN сообщил, что более чем десяти работавшим в Гаване американским дипломатам и членам их семей пришлось проходить лечение из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года. При этом не менее двух работников посольства США на Кубе были вынуждены вернуться на родину для лечения. Не исключалось, что они рискуют потерять слух. В результате эти дипломаты не смогли вернуться в Гавану.

Как сообщила 1 сентября ТАСС начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, в Вашингтоне считают, что на Кубе пострадали по меньшей мере 19 сотрудников американского посольства в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен.

В свою очередь МИД Кубы категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. Там заверили, что Гавана придерживается всех взятых на себя обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, касающихся защиты дипломатов и неприкосновенности дипмиссий.