Семь человек пострадали от грозы в Подмосковье

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в пятницу от прошедшей в Московской области грозы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
"По данным Министерства здравоохранения Московской области в результате непогоды в Подмосковье пострадали семь человек, один из них ребенок", - заявили в министерстве.
Медики оказали своевременную помощь всем пострадавшим, отметили в ведомстве.
"Ребенок доставлен с травмой головы в ЦГБ (Центральную городскую больницу) города Щелково, планируется перевод пациента в московскую больницу", - добавили в Минздраве Подмосковья.