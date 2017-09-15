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Семь человек пострадали от грозы в Подмосковье

Происшествия
15 сентября, 20:46 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Среди пострадавших есть ребенок

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Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в пятницу от прошедшей в Московской области грозы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

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"По данным Министерства здравоохранения Московской области в результате непогоды в Подмосковье пострадали семь человек, один из них ребенок", - заявили в министерстве.

Медики оказали своевременную помощь всем пострадавшим, отметили в ведомстве.

"Ребенок доставлен с травмой головы в ЦГБ (Центральную городскую больницу) города Щелково, планируется перевод пациента в московскую больницу", - добавили в Минздраве Подмосковья.

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