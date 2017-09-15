СМИ: в США потерпел катастрофу истребитель Су-27

ТАСС, 15 сентября. Самолет, потерпевший крушение несколько дней назад в штате Невада, возможно, является истребителем Су-27 советского производства. Об этом сообщил американский журнал Popular Mechanics.

Сам инцидент произошел еще 5 сентября, однако никаких подробностей не сообщалось. Согласно официальному пресс-релизу базы ВВС США Неллис в Неваде, пилот Эрик Шульц погиб результате катастрофы военного самолета примерно в 160 км к северо-западу от базы. Тип самолета не уточнялся.

На авиабазе Неллис еще со времен холодной войны располагается исследовательский центр, занимающийся изучением оружия "вероятного противника" - в первую очередь СССР. По данным журнала, Шульц был командиром эскадрильи подразделения ВВС США, занимающегося тестированием и оценкой иностранных самолетов. Среди прочих на вооружении эскадрильи находятся истребители Су-27, полученные США через третьи страны. По мнению издания, вероятной причиной того, что власти не раскрывают тип разбившегося самолета, может быть то, что Шульц пилотировал иностранное воздушное судно.