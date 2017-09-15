Возле детсада в Подмосковье задержан вооруженный пневматическим пистолетом пьяный мужчина

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии задержали в подмосковной Лобне пьяного мужчину, который приставал к прохожим около детского сада. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области, мужчина был вооружен пневматическим пистолетом.

"На централизованный пункт вневедомственной охраны поступил сигнал "Тревога" из детского сада города Лобня. Работники заведения сообщили, что около детского сада ходит нетрезвый вооруженный мужчина и пристает к прохожим, в связи с чем они опасаются за своих подопечных", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия незамедлительно был направлен наряд группы задержания Химкинского отдела вневедомственной охраны.

По полученным от свидетелей приметам росгвардейцы задержали гражданина недалеко от детского сада, им оказался 41-летний мужчина, зарегистрированный в Чувашии, ранее неоднократно судимый.

"Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На месте было установлено, что данное оружие является пневматическим. По данному факту проводится проверка", - заключил собеседник.