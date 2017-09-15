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Юристы ФБК подали заявление в СК по факту нападения на главу столичного штаба Навального

Происшествия
15 сентября, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Сейчас Николай Ляскин находится в институте имени Склифосовского и проходит обследования, в том числе МРТ

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали заявление в Следственный комитет РФ по факту нападения в Москве на Николая Ляскина - главу столичного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщил юрист ФБК Иван Жданов.

"Мы только что подали заявление в СК по статье 277 УК РФ ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") в связи с нападением и избиением железной трубой нашего сотрудника Николая Ляскина. Нападение произошло недалеко от нашего штаба на улице Гиляровского", - сказал он. "Ляскин сейчас в институте имени Склифосовского и проходит обследования, в том числе МРТ", - добавил Жданов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в центре Москвы совершено нападение на главу московского штаба Навального Николая Ляскина. "Его ударили тяжелым предметом сзади по голове, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что полиция проводит проверку по факту нападения на мужчину в центре Москвы. "По факту о причинении телесных повреждений гражданину на улице Гиляровского проводится проверка", - сообщили в столичном главке министерства, отметив, что "сообщение в полицию поступило из медицинского учреждения о доставке к ним с улицы Гиляровского мужчины с телесными повреждениями".

"Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в пресс-службе.

Ляскин рассказал ТАСС, что у него большая гематома на голове после удара неизвестного. По его словам, к нему подбежал незнакомый человек и сзади ударил стальной трубой, еще два удара по телу пришлись вскользь. "Затем он бросил трубу и убежал, во время нападения ничего не говорил, не выкрикивал, ударил и убежал", - уточнил Ляскин.

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