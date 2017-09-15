Один из участников ДТП в Коми ранее был лишен прав за пьяную езду

СЫКТЫВКАР, 15 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Один из участников ДТП в Республике Коми, где в пятницу "Ока" снесла автобусную остановку с детьми, в 2016 году был лишен прав на 36 месяцев за повторную пьяную езду. Об этом сообщили ТАСС в республиканском управлении ГИБДД.

"В "Оке" находились двое молодых людей 1978 и 1985 годов рождения. Кто был за рулем, они не признаются и указывают друг на друга. 39-летний в 2016 году был лишен водительских прав за повторную пьяную езду. Другой мужчина водительское удостоверение никогда не получал", - сообщил ТАСС руководитель отдела пропаганды регионального управления ГИБДД Александр Некрасов.

По его данным, водитель автомобиля "Ока" не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. На тот момент на остановке находились 26-летняя учительница и три школьницы. По словам очевидцев, оба мужчины из "Оки" в момент аварии имели признаки опьянения. От удара конструкция остановки развалилась на части. Травмы у всех четырех пострадавших оцениваются как среднетяжелые.

В момент ДТП дорожные условия были приемлемыми: сухой асфальт, светлое время суток.

По данному факту следственное управление СК РФ по Коми начало доследственную проверку. С мужчинами из "Оки" работает оперативно-следственная группа.