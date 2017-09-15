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Массовые отключения электроэнергии из-за грозы и ветра произошли во Владимирской области

Происшествия
15 сентября, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Без света остались около 8,8 тыс. человек

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Около 8,8 тыс. бытовых потребителей Владимирской области остались в пятницу без света из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"15 сентября с 21:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с) на территории Владимирской области происходят массовые аварийные отключения <...>, - говорится в сообщении. - Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей области (около 8 800 человек)".

По состоянию на 21:00 мск отключено 14 линий электропередачи и 158 трансформаторных подстанций. Мощность отключенных потребителей уточняется.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 22 бригады в составе 48 человек и 22 единицы специальной техники.

Ранее в пятницу сообщалось об отключениях энергоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий в Рязанской области.

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