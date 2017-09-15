Шесть пострадавших от ветра остаются в московских больницах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Шесть человек, пострадавших от сильного ветра в Москве, остаются в больницах, угрозы для их жизни нет. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Очередной ураган обрушился на Москву. В больницах находятся шесть пострадавших. Сочувствую людям, получившим травмы. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет", - написал мэр.

Он отметил, что коммунальным службам дано поручение работать в экстренном режиме.

Сильный ветер с порывами до 20-25 м/с обрушился на Москву в пятницу вечером. Как сообщали ТАСС в экстренных службах, в результате ветра в Москве пострадали восемь человек, в министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили о семи пострадавших от грозы.

В связи с непогодой на круглосуточное дежурство были переведены более 37 тыс. специалистов и свыше 5 тыс. единиц техники. Ветер повалил в столице более 150 деревьев, повредил шесть кровель.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента жилищно-коммунального хозяйства, коммунальные службы столицы полностью завершили работы по устранению последствий сильного ветра.