Пожарным удалось сохранить здание дома престарелых в Ивановской области

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространение огня на значительную часть здания Пучежского дома для престарелых и инвалидов в Ивановской области, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Информация о пожаре поступила в 22:54 мск, первые пожарные подразделения прибыли на место спустя три минуты, в это время на третьем этаже третьего корпуса наблюдалось открытое горение. Спустя 11 минут пожар был локализован, спустя еще две минуты, в 23:07 мск, открытое горение было ликвидировано. Таким образом, пожарные предотвратили распространения огня по зданию, не допустив очень тяжелых последствий", - сказал собеседник агентства.

Из-за пожара, по уточненным данным, были эвакуированы 100 человек. Всего в доме престарелых в городе Пучеж проживают 518 пожилых людей и инвалидов.

Пожар возник в одном из помещений, где загорелись мебель и телевизор. Его общая площадь составила 20 кв метров. Из части здания, где произошло возгорание, эвакуировали 43 человека. В результате пожара погибли два человека.