Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожарным удалось сохранить здание дома престарелых в Ивановской области

Происшествия
16 сентября, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

В результате пожара погибли два человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространение огня на значительную часть здания Пучежского дома для престарелых и инвалидов в Ивановской области, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Информация о пожаре поступила в 22:54 мск, первые пожарные подразделения прибыли на место спустя три минуты, в это время на третьем этаже третьего корпуса наблюдалось открытое горение. Спустя 11 минут пожар был локализован, спустя еще две минуты, в 23:07 мск, открытое горение было ликвидировано. Таким образом, пожарные предотвратили распространения огня по зданию, не допустив очень тяжелых последствий", - сказал собеседник агентства.

Из-за пожара, по уточненным данным, были эвакуированы 100 человек. Всего в доме престарелых в городе Пучеж проживают 518 пожилых людей и инвалидов. 

Пожар возник в одном из помещений, где загорелись мебель и телевизор. Его общая площадь составила 20 кв метров. Из части здания, где произошло возгорание, эвакуировали 43 человека. В результате пожара погибли два человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ивановская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
2
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
3
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
4
"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФ
5
Ким Чен Ын заявил, что конечная цель КНДР заключается в достижении военного паритета с США
6
Эрмитаж ищет новых хозяев для кошек, пострадавших при задымлении в музее
7
Головкин проведет защиту трех титулов чемпиона мира по боксу против Альвареса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама