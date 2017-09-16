Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция задержала человека с ножом в лондонском метро

Происшествия
16 сентября, 1:21 UTC+3 ТАСС

По сведениям СМИ, мужчина был помещен под стражу по подозрению в ношении оружия и хранении наркотиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 сентября. Правоохранительные органы британской столицы задержали вооруженного ножом человека, ставшего причиной закрытия станции метро Acton Town. Об этом в пятницу сообщила местная полиция в своем Twitter.

"Полицейские Дэйв и Чим задержали мужчину, которого видели в метро с ножом. У него был обнаружен нож для самообороны", - говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография ножа в прозрачном футляре.

По сведениям газеты Daily Express, мужчина был помещен под стражу по подозрению в ношении оружия и хранении наркотиков.

Инцидент произошел через несколько часов после взрыва в вагоне поезда на наземной станции Parson Green. Полиция Лондона объявила инцидент терактом, расследованием которого занимается контртерористическое подразделение Скотленд- Ярда. В результате взрыва никто не погиб, но 29 человек получили медицинскую помощь. 21 пострадавший остается в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв в лондонском метро
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
2
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
3
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
4
"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФ
5
Ким Чен Ын заявил, что конечная цель КНДР заключается в достижении военного паритета с США
6
Эрмитаж ищет новых хозяев для кошек, пострадавших при задымлении в музее
7
Головкин проведет защиту трех титулов чемпиона мира по боксу против Альвареса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама