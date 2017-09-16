Полиция задержала человека с ножом в лондонском метро

ТАСС, 16 сентября. Правоохранительные органы британской столицы задержали вооруженного ножом человека, ставшего причиной закрытия станции метро Acton Town. Об этом в пятницу сообщила местная полиция в своем Twitter.

"Полицейские Дэйв и Чим задержали мужчину, которого видели в метро с ножом. У него был обнаружен нож для самообороны", - говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография ножа в прозрачном футляре.

PC Dave and PC Chim just stopped male identified on tube with a knife. Positive stop knife "for my own protection" #OpRenounce #noexcuse pic.twitter.com/gbArQxlNJb — Acton Central Police (@MPSActonCentral) 15 September 2017

По сведениям газеты Daily Express, мужчина был помещен под стражу по подозрению в ношении оружия и хранении наркотиков.

Инцидент произошел через несколько часов после взрыва в вагоне поезда на наземной станции Parson Green. Полиция Лондона объявила инцидент терактом, расследованием которого занимается контртерористическое подразделение Скотленд- Ярда. В результате взрыва никто не погиб, но 29 человек получили медицинскую помощь. 21 пострадавший остается в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).