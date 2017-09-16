СМИ: детский лагерь загорелся в Одессе

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ТАСС, 16 сентября. Пожар произошел в детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" в Одессе. Как сообщил в субботу телеканал "112. Украина" на момент возгорания в лагере находилось порядка 150 детей, трое из них госпитализированы, еще столько же числятся пропавшими без вести.
По сведениям телеканала, возгорание произошло в 23:30 по местному времени (совпадает с московским). Один ребенок госпитализирован с травмой от падения из окна, еще двое отравились продуктами горения.
На настоящий момент пожарным удалось локализовать возгорание.