СМИ: детский лагерь загорелся в Одессе

ТАСС, 16 сентября. Пожар произошел в детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" в Одессе. Как сообщил в субботу телеканал "112. Украина" на момент возгорания в лагере находилось порядка 150 детей, трое из них госпитализированы, еще столько же числятся пропавшими без вести.

По сведениям телеканала, возгорание произошло в 23:30 по местному времени (совпадает с московским). Один ребенок госпитализирован с травмой от падения из окна, еще двое отравились продуктами горения.

На настоящий момент пожарным удалось локализовать возгорание.