СМИ: тело ребенка найдено на месте пожара в лагере в Одессе

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ТАСС, 16 сентября. Тело одного ребенка найдено на месте пожара в оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" на улице Дача Ковалевского в Одессе. Об этом сообщило в субботу издание "Думская".
Ранее сообщалось, что трое детей числятся пропавшими без вести.
Возгорание произошло 15 сентября в 23:30 по местному времени (совпадает с московским). По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала. В загоревшемся корпусе лагеря, по некоторым данным, находились 42 ребенка. В настоящее время пожар полностью локализован.