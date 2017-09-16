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СМИ: тело ребенка найдено на месте пожара в лагере в Одессе

Происшествия
16 сентября, 3:35 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что трое детей из оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория" числятся пропавшими без вести

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ТАСС, 16 сентября. Тело одного ребенка найдено на месте пожара в оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" на улице Дача Ковалевского в Одессе. Об этом сообщило в субботу издание "Думская".

Ранее сообщалось, что трое детей числятся пропавшими без вести.

Возгорание произошло 15 сентября в 23:30 по местному времени (совпадает с московским). По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала. В загоревшемся корпусе лагеря, по некоторым данным, находились 42 ребенка. В настоящее время пожар полностью локализован.

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