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В США арестованы 13 активистов, выступавших против оправдания убийцы темнокожего мужчины

Происшествия
16 сентября, 4:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, сентября. /ТАСС

СМИ сообщают, что манифестанты также пытались перекрыть несколько дорог в городе

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Тринадцать человек арестованы в пятницу во время акций протеста, которые прошли в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) после того, как суд признал невиновным бывшего сотрудника полиции Джейсона Стокли, который в 2011 году застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита. Нападениям подверглись четыре сотрудника органов правопорядка, сообщило Управление полиции Сент-Луиса.

"В целом был осуществлено 13 арестов. Обвинения различные", - уточнило управление в своем Twitter. "Четверо офицеров полиции подверглись нападениям. Одному оказана медицинская помощь в связи с травмой руки. Еще трем помощь не потребовалась: в одного попали бутылкой с водой, второго сшибли с мотоцикла, на третьего наехали на велосипеде", - добавили органы правопорядка.

По их оценке, в целом акции протеста прошли мирно. "Было несколько напряженных моментов, когда агитаторы вели себя деструктивно", - отметили в управлении. Местная газета St. Louis Post-Dispatch отмечает, что блюстители закона применили перцовый аэрозоль против протестующих. Как указывает издание, манифестанты попытались перекрыть несколько дорог в городе, однако им помешала полиция. Протесты начались сразу после того, как окружной суд в Сент-Луисе признал Стокли невиновным.

Инцидент, который стал причиной разбирательства, имел место в декабре 2011 года. Стокли и его напарник тогда заподозрили Смита в причастности к распространению наркотиков и попытались его задержать. После автомобильной погони внедорожник полиции врезался в автомобиль, на котором пытался скрыться афроамериканец. Стокли пять раз выстрелил в Смита, последний скончался на месте.

Вскоре после инцидента Стокли обвинили в том, что он открыл огонь, не имея достаточных на то оснований, в 2013 он уволился из полиции. Сторона обвинения утверждала, что Стокли заранее решил застрелить Смита, хотя для этого не было причин. В частности, была представлена аудиозапись, на которой слышно, что во время автомобильной погони Стокли заявлял о намерении убить подозреваемого. Обвинение также пыталось доказать, что Смит не имел при себе оружия, а пистолет, который был найден у него в автомобиле, якобы подложила полиция.

Стокли настаивал на своей невиновности и отказался от возможности рассмотрения его дела присяжными. Решал судьбу бывшего полицейского судья Тимоти Уилсон. Он посчитал, что неопровержимых доказательств вины экс-стража порядка найдено не было. Судья, в частности, указал, что остается неясным, в каком контексте Стокли заявил о намерении убить Смита.

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