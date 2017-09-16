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Метеорологи сообщили, что "Хосе" вновь усилился до степени урагана

Происшествия
16 сентября, 6:04 UTC+3 ТАСС

Согласно прогнозам, стихия достигнет побережья штата Нью-Джерси во вторник или среду

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ТАСС, 16 сентября. Ураган "Хосе", в четверг ослабевший до тропического шторма, вновь набрал силу и теперь соответствует категории урагана с порывами ветра до 120 км/ ч (33 м/с). Об этом сообщил в пятницу Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным метеорологов, "Хосе" продвигается на северо-запад со скоростью порядка 16 км/ч и, согласно прогнозам, достигнет побережья штата Нью-Джерси во вторник - среду.

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