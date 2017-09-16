В Сент-Луисе при разгоне протестов применен газ, ранены двое полицейских

В Сент-Луисе при разгоне протестов применен газ, ранены двое полицейскихПроисшествия 16 сентября, 7:52
Правительство РФ утвердило стратегию развития янтарной отрасли до 2025 годаЭкономика и бизнес 16 сентября, 7:31
Форвард "Вашингтона" Кузнецов признался, что летом рассматривал вариант возвращения в КХЛСпорт 16 сентября, 6:25
"Кросс нации" на Дальнем Востоке стартовал с КамчаткиСпорт 16 сентября, 4:43
Меркель считает, что предложение Путина о миротворцах пока не дает повода смягчать санкцииМеждународная панорама 16 сентября, 4:25
Минпромторг: промышленное сотрудничество РФ и Кубы динамично развиваетсяЭкономика и бизнес 16 сентября, 3:48
Бах: Олимпиада не должна проходить в тени продолжающегося расследования допинга в РоссииСпорт 16 сентября, 3:12
Бах извинился перед игроками НХЛ за то, что они не смогут выступить на Олимпиаде-2018Спорт 16 сентября, 2:33
Меркель выступила за продление контроля на внутренних границах ЕС на неопределенное времяМеждународная панорама 16 сентября, 2:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции ранены камнями в пятницу во время акций протеста, которые начались в городе Сент-Луис (штат Миссури) после того, как суд признал невиновным бывшего сотрудника полиции Джейсона Стокли, который в 2011 году застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита. Беспорядки произошли около дома мэра Лайды Крюсон, для разгона толпы пришлось применять слезоточивый газ, сообщило Управление полиции Сент-Луиса.
"Второй офицер полиции был доставлен в больницу с ранениями, полученными от брошенных обломков кирпичей", - уточнило управление. Оно подтвердило решение "применить слезоточивый газ из-за агрессивных действий нарушителей по отношению к сотрудникам полиции".
"Агитаторы собрались около дома мэра, бросают камни и бьют окна, несмотря на приказ не делать этого. Нарушители отказываются разойтись, нанесли ущерб собственности около дома мэра. Ранее сообщалось об аресте 13 участников акций протеста в Сент-Луисе. Демонстрации начались сразу после того, как окружной суд в Сент-Луисе признал Стокли невиновным.
Инцидент, который стал причиной разбирательства, имел место в декабре 2011 года. Стокли и его напарник тогда заподозрили Смита в причастности к распространению наркотиков и попытались его задержать. После автомобильной погони внедорожник полиции врезался в автомобиль, на котором пытался скрыться афроамериканец. Стокли пять раз выстрелил в Смита, последний скончался на месте.