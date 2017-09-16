В Сент-Луисе при разгоне протестов применен газ, ранены двое полицейских

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции ранены камнями в пятницу во время акций протеста, которые начались в городе Сент-Луис (штат Миссури) после того, как суд признал невиновным бывшего сотрудника полиции Джейсона Стокли, который в 2011 году застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита. Беспорядки произошли около дома мэра Лайды Крюсон, для разгона толпы пришлось применять слезоточивый газ, сообщило Управление полиции Сент-Луиса.

"Второй офицер полиции был доставлен в больницу с ранениями, полученными от брошенных обломков кирпичей", - уточнило управление. Оно подтвердило решение "применить слезоточивый газ из-за агрессивных действий нарушителей по отношению к сотрудникам полиции".

"Агитаторы собрались около дома мэра, бросают камни и бьют окна, несмотря на приказ не делать этого. Нарушители отказываются разойтись, нанесли ущерб собственности около дома мэра. Ранее сообщалось об аресте 13 участников акций протеста в Сент-Луисе. Демонстрации начались сразу после того, как окружной суд в Сент-Луисе признал Стокли невиновным.

Инцидент, который стал причиной разбирательства, имел место в декабре 2011 года. Стокли и его напарник тогда заподозрили Смита в причастности к распространению наркотиков и попытались его задержать. После автомобильной погони внедорожник полиции врезался в автомобиль, на котором пытался скрыться афроамериканец. Стокли пять раз выстрелил в Смита, последний скончался на месте.