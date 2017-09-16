Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сент-Луисе при разгоне протестов применен газ, ранены двое полицейских

Происшествия
16 сентября, 7:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, сентября. /ТАСС

Демонстрации начались сразу после того, как окружной суд в Сент-Луисе признал невиновным бывшего полицейского

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Jeff Roberson

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции ранены камнями в пятницу во время акций протеста, которые начались в городе Сент-Луис (штат Миссури) после того, как суд признал невиновным бывшего сотрудника полиции Джейсона Стокли, который в 2011 году застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита. Беспорядки произошли около дома мэра Лайды Крюсон, для разгона толпы пришлось применять слезоточивый газ, сообщило Управление полиции Сент-Луиса.

"Второй офицер полиции был доставлен в больницу с ранениями, полученными от брошенных обломков кирпичей", - уточнило управление. Оно подтвердило решение "применить слезоточивый газ из-за агрессивных действий нарушителей по отношению к сотрудникам полиции".

"Агитаторы собрались около дома мэра, бросают камни и бьют окна, несмотря на приказ не делать этого. Нарушители отказываются разойтись, нанесли ущерб собственности около дома мэра. Ранее сообщалось об аресте 13 участников акций протеста в Сент-Луисе. Демонстрации начались сразу после того, как окружной суд в Сент-Луисе признал Стокли невиновным.

Инцидент, который стал причиной разбирательства, имел место в декабре 2011 года. Стокли и его напарник тогда заподозрили Смита в причастности к распространению наркотиков и попытались его задержать. После автомобильной погони внедорожник полиции врезался в автомобиль, на котором пытался скрыться афроамериканец. Стокли пять раз выстрелил в Смита, последний скончался на месте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Ямайке умерла старейшая женщина в мире
2
NYT: из-за Тиллерсона делегация США на сессии ГА ООН вдвое меньше, чем в прошлом году
3
Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Берлине
4
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
5
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
6
Меркель считает, что предложение Путина о миротворцах пока не дает повода смягчать санкции
7
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама