Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Энергоснабжение восстановлено в большинстве районов Владимирской области

Происшествия
16 сентября, 8:32 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 16, сентября. /ТАСС

В МЧС сообщили о 18 населенных пунктах, находящихся в зоне отключения электричества

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 16 сентября. /ТАСС/. Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на территории пяти районов Владимирской области, накануне оставшихся без электричества из-за непогоды. В настоящее время специалисты работают в двух районах, в зоне отключения остаются 18 населенных пунктов, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС по Владимирской области.

"По состоянию на 04-00 16.09.2017 года электроснабжение восстановлено в полном объеме на территории Александровского, Гороховецкого, Вязниковского, Киржачского и Муромского районов. По состоянию на 05-00 16.09.2017 года электроснабжение восстановлено в полном объеме на территории Суздальского района. На контроле остается отключение электроснабжения на территории Судогодского района. В зоне отключения находится 18 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью энергетики восстановили энергоснабжение в Клепиковском районе Рязанской области, где в пятницу из-за нарушения энергоснабжения были отключены 15 линий электропередачи и 212 трансформаторных подстанций, из-за чего без электричества находились более 8 тыс. потребителей.

По данным Минэнерго, вечером 15 сентября во Владимирской области без света остались около 8,8 тыс. бытовых потребителей Владимирской области. По состоянию на 21:00 мск было отключено 14 линий электропередачи и 158 трансформаторных подстанций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
2
СМИ: в США потерпел катастрофу истребитель Су-27
3
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
4
Меркель считает, что предложение Путина о миротворцах пока не дает повода смягчать санкции
5
На Ямайке умерла старейшая жительница Земли
6
Ким Чен Ын заявил, что конечная цель КНДР заключается в достижении военного паритета с США
7
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама