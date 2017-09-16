Энергоснабжение восстановлено в большинстве районов Владимирской области

ВЛАДИМИР, 16 сентября. /ТАСС/. Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на территории пяти районов Владимирской области, накануне оставшихся без электричества из-за непогоды. В настоящее время специалисты работают в двух районах, в зоне отключения остаются 18 населенных пунктов, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС по Владимирской области.

"По состоянию на 04-00 16.09.2017 года электроснабжение восстановлено в полном объеме на территории Александровского, Гороховецкого, Вязниковского, Киржачского и Муромского районов. По состоянию на 05-00 16.09.2017 года электроснабжение восстановлено в полном объеме на территории Суздальского района. На контроле остается отключение электроснабжения на территории Судогодского района. В зоне отключения находится 18 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью энергетики восстановили энергоснабжение в Клепиковском районе Рязанской области, где в пятницу из-за нарушения энергоснабжения были отключены 15 линий электропередачи и 212 трансформаторных подстанций, из-за чего без электричества находились более 8 тыс. потребителей.

По данным Минэнерго, вечером 15 сентября во Владимирской области без света остались около 8,8 тыс. бытовых потребителей Владимирской области. По состоянию на 21:00 мск было отключено 14 линий электропередачи и 158 трансформаторных подстанций.