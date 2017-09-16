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Глава красноярского СК отстранен от должности на время проверки

Происшествия
16 сентября, 8:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 16, сентября. /ТАСС

Уточняется, что Игоря Напалкова отстранили от должности после жалобы местной жительницы председателю СКР Александру Бастрыкину

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КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Руководитель Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю Игорь Напалков отстранен от занимаемой должности на время проверки, начавшейся после жалобы местной жительницы председателю СКР Александру Бастрыкину. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Женщина обратилась с жалобой к Бастрыкину, после чего Напалков был отстранен от занимаемой должности на время проверки", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю корреспонденту ТАСС подтвердили информацию о временном отстранении от должности руководителя управления.

"Информация (о временном отстранении, - прим. ТАСС) соответствует действительности", - сказали в пресс-службе. Однако его причины в следственном управлении не называют.

Игорь Напалков с 29 ноября 2010 года был руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Красноярскому краю. С 15 января 2011 года назначен исполняющим обязанности руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю, 23 мая того же года - руководителем следственного управления.

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