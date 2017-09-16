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В Рязанской области восстановлено электроснабжение всех потребителей

Происшествия
16 сентября, 9:18 UTC+3 ТАСС

В настоящее время продолжаются восстановительные работы во Владимирской области

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 сентября. Энергетики восстановили электроснабжение в Рязанской области, где с вечера пятницы из-за неблагоприятных погодных условий без света в 73 населенных пунктах оставались более 8,7 тыс. человек. Об этом в субботу сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"16 сентября в 8:00 [мск] аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении. По данным Минэнерго, с 19:00 (мск) 15 сентября из-за сильного дождя, грозы с порывами ветра до 20 м/с происходили аварийные отключения в электрических сетях, а также распределительных сетях (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго").

Как сообщили в министерстве, продолжаются восстановительные работы во Владимирской области, где также вечером в пятницу из-за непогоды произошли отключения в 93 населенных и без света оказались 12,9 тыс. человек, 55 соцобъектов.

"Без электроснабжения остаются: часть бытовых потребителей в 65 населенных пунктах (около 1,9 тыс. человек); социально значимые объекты - 55", - отмечается в сообщении.

Также ведется восстановление электроснабжения в Нижегородской области. В пятницу вечером стихия оставила без света 19,9 тыс. человек и 102 соцобъекта в 244 населенных пунктах.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 58 населенных пунктах (около 6,7 тыс. человек); социально значимые объекты - 34", - уточняет Минэнерго.

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