Полиция возбудила дело о нападении на главу московского штаба Навального Ляскина

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту нападения на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина в центре Москвы в пятницу вечером.

"По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В пятницу, 15 сентября, на службу "02" поступило сообщение о причинении гражданину 1982 года рождения телесных повреждений около дома 60 по улице Гиляровского. Пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в больницу и после оказания помощи отпущен.

"Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на раскрытие указанного преступления и задержание лица, его совершившего", - добавили в столичном главке полиции.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, нападение было совершено на оппозиционера Николая Ляскина. По словам собеседника агентства, его ударили тяжелым предметом сзади по голове.

Ранее Ляскин рассказал ТАСС, что к нему подбежал незнакомый человек и сзади ударил стальной трубой, еще два удара по телу пришлись вскользь. "Затем он бросил трубу и убежал, во время нападения ничего не говорил, не выкрикивал, ударил и убежал", - уточнил Ляскин.