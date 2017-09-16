Семь человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Ивановской области

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Семерым постояльцам, по уточненным данным, понадобилась медицинская помощь после пожара в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Ивановская область). Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах, напомнив, что два человека погибли.
"Пострадали семь человек. Четверо из них были доставлены в центральную районную больницу Пучежа в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана троим пострадавшим - у них обострились на фоне стресса хронические заболевания, не связанные с воздействием опасных факторов пожара", - пояснил источник.
В свою очередь в ГУ МЧС по Ивановской области уточнили, что, благодаря пожарным, с третьего этажа, где произошло возгорание, были спасены 43 человека. Всего из здания эвакуированы 112 человек, из них 108 проживающих и четыре медработника.
По информации ГУ МЧС, пожар возник в комнате досуга, где загорелись мебель и телевизор. Его общая площадь составила 20 кв м. Большая часть здания от пожара не пострадала. Всего в интернате находились более 500 постояльцев.