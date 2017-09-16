Двухлетний ребенок погиб ДТП в Липецкой области

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ТАСС, 16 сентября. Три человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли в ДТП с участием легковых автомобилей "Лада-Калина" и Mazda на 267 км трассы "Липецк - Елец" в Липецкой области. Об этом в субботу сообщается на сайте УМВД по Липецкой области.
"Сегодня около 6 часов утра на 267 км автодороги "Липецк - Елец" в районе Частой Дубравы произошло столкновение автомобилей "Лада-Калина" и Mazda. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля "Лада-Калина", в том числе двухлетний ребенок погибли", - сообщили в ведомстве.
В аварии также пострадали водитель и два пассажира автомобиля Mazda. По данным регионального ГУ МЧС, они госпитализированы в ГУЗ БСМП № 1 Липецка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.