Двухлетний ребенок погиб ДТП в Липецкой области

ТАСС, 16 сентября. Три человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли в ДТП с участием легковых автомобилей "Лада-Калина" и Mazda на 267 км трассы "Липецк - Елец" в Липецкой области. Об этом в субботу сообщается на сайте УМВД по Липецкой области.

"Сегодня около 6 часов утра на 267 км автодороги "Липецк - Елец" в районе Частой Дубравы произошло столкновение автомобилей "Лада-Калина" и Mazda. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля "Лада-Калина", в том числе двухлетний ребенок погибли", - сообщили в ведомстве.

В аварии также пострадали водитель и два пассажира автомобиля Mazda. По данным регионального ГУ МЧС, они госпитализированы в ГУЗ БСМП № 1 Липецка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.