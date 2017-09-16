СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в пожаре в интернате под Ивановом

ИВАНОВО, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи управления СК РФ по Ивановской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Пучеж, который произошел в ночь на субботу. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ивановской области.

"Пучежским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Пучеже по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, накануне вечером в районе 23 часов в городе Пучеже Ивановской области произошел пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов. При его ликвидации в фойе одного из корпусов обнаружены тела двух мужчин 1952 и 1960 года рождения. Оба являлись постояльцами учреждения. Еще четверо мужчин с признаками отравления продуктами горения были госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники Следственного управления работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрос очевидцев и персонала учреждения. В рамках расследования уголовного дела следователями в обязательном порядке будет проверена своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам.

В качестве приоритетной версии о причинах пожара рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации ГУ МЧС, пожар возник в комнате досуга, где загорелись мебель и телевизор. Его общая площадь составила 20 кв. метров. Большая часть здания от пожара не пострадала. Всего в интернате находились более 500 постояльцев.