В ХМАО скончался один из пострадавших в ДТП с участием поезда и грузовика

ТАСС, 16 сентября. Один из пострадавших в результате столкновения поезда Адлер - Нижневартовск и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югра), которое произошло 9 сентября, скончался в больнице Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Сегодня ночью в больнице умер один из пострадавших в результате аварии на переезде Мыхпаевский. Медицинские сотрудники делали все необходимое, чтобы поддерживать жизненные функции организма столько, сколько это было возможно. Но, по словам врачей, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По данным властей, погибший проживал в Перми. "Его родственники прибыли в Нижневартовск, как только узнали об аварии, и все это время находились в городе. Помощь в транспортировке предложили представители РЖД и предприятия, на котором работал мужчина", - отмечается в сообщении администрации.

На данный момент на стационарном лечении остаются 11 пострадавших. "Женщина - в тяжелом состоянии. Еще у пятерых, в том числе у троих детей, состояние средней степени тяжести, у пятерых - легкой степени тяжести", - отмечается в сообщении.