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Тысяча спасателей ликвидирует последствия непогоды в европейской части РФ

Происшествия
16 сентября, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

Продолжается восстановление электроснабжения во Владимирской, Кировской, Нижегородской областях и Республике Коми

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Группировка спасателей, ликвидирующих последствия прохождения атмосферного фронта по Центральному, Северо-Западному и Приволжскому федеральным округам России, составляет почти тысячу человек. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"Спланированы и выполняются все необходимые мероприятия по предупреждению и минимизации последствий прохождения атмосферного фронта. К работам по ликвидации последствий привлечены более 1,5 тыс. человек и 310 единиц техники, в том числе от МЧС России - более 920 человек и ста единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Продолжается восстановление электроснабжения во Владимирской, Кировской, Нижегородской областях и Республике Коми. По данным источника ТАСС в экстренных службах, в больницах Москвы и Подмосковья остаются 12 пострадавших от непогоды.

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