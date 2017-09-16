Тысяча спасателей ликвидирует последствия непогоды в европейской части РФ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Группировка спасателей, ликвидирующих последствия прохождения атмосферного фронта по Центральному, Северо-Западному и Приволжскому федеральным округам России, составляет почти тысячу человек. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Спланированы и выполняются все необходимые мероприятия по предупреждению и минимизации последствий прохождения атмосферного фронта. К работам по ликвидации последствий привлечены более 1,5 тыс. человек и 310 единиц техники, в том числе от МЧС России - более 920 человек и ста единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Продолжается восстановление электроснабжения во Владимирской, Кировской, Нижегородской областях и Республике Коми. По данным источника ТАСС в экстренных службах, в больницах Москвы и Подмосковья остаются 12 пострадавших от непогоды.