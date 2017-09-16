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СК в Костроме возбудил дело по факту избиения полицейским волонтера штаба Навального

Происшествия
16 сентября, 13:10 UTC+3 КОСТРОМА КОСТРОМА 16, сентября. /ТАСС

Как уточнил ТАСС координатор штаба Навального в Костромской области Александр Субботин, инцидент произошел во время проведения агитацию

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КОСТРОМА, 16 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Костромской области возбудили уголовное дело по результатам рассмотрения заявления местного жителя об избиении сотрудником полиции, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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"Как следует из заявления, 5 августа 2017 года на площади Октябрьской города Костромы сотрудник полиции применил к мужчине физическую силу. В целях объективной проверки доводов заявителя следственным путем и установления обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия")", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС в субботу координатор штаба Алексея Навального в Костромской области Александр Субботин, потерпевшим по делу является один из волонтеров штаба. По словам Субботина, инцидент произошел, когда волонтер вместе с другими активистами проводил агитацию. "Это был наш активист. Дело возбудили только сейчас", - сказал Александр Субботин.

Старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ) СУ СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова заявила ТАСС, что в уголовном деле пока нет подозреваемых.

"В настоящее время следователями СУ СК РФ по Костромской области совместно с сотрудниками собственной безопасности регионального УМВД проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативных мероприятий", - сообщила пресс-служба.

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