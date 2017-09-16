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Рейс из Петербурга в Саратов отменили из-за попадания птицы в двигатель самолета

Происшествия
16 сентября, 13:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, сентября. /ТАСС

Неисправность обнаружили до взлета воздушного судна, пассажирам предоставили места в гостинице

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту отмены рейса из Санкт-Петербурга в Саратов из-за попадания птицы в двигатель самолета. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Установлено, что указанный рейс с 87 пассажирами на борту должен был вылететь из аэропорта Пулково 15 сентября в 21:30 мск, но по техническим причинам - попадание птицы в двигатель самолета - задержан", - сообщает прокуратура.

Как сказала ТАСС представитель Северо-Западной транспортной прокуратуры Наталья Орлова, неисправность была обнаружена до взлета воздушного судна. "При подготовке полета были замечены вибрации в одном из двигателей, посадку пассажиров отменили. Техническая неисправность была обнаружена до взлета", - сказала Орлова. Она уточнила, что пока информация о попадании в двигатель птицы является предварительной, более точные данные о причине неисправности поступят в начале следующей недели.

Прокуратура намерена проверить, как компания "Саратовские Авиалинии", которая выполняла рейс, исполняла законодательства в сфере обеспечения прав пассажиров из-за его отмены. По предварительной информации, вылет из Петербурга состоится в 14:30 мск, пассажирам предоставили места в гостинице.

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