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Посетителей ТЦ в Казани эвакуировали после звонка о минировании

Происшествия
16 сентября, 13:50 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 16, сентября. /ТАСС

Сотрудники спецслужб проверяют поступившую информацию

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КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании торгового центра "Южный" в Казани, из него были эвакуированы посетители. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Татарстана.

"Позвонил неизвестный и сказал, что торговый центр "Южный" заминирован, из него были эвакуированы посетители. На месте работают сотрудники спецслужб", - отметил собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, ранее неизвестный сообщил о минировании еще одного торгового центра в Казани - "Порт". После проверки спецслужбами опасения о планировании не подтвердились.

Ранее сообщалось, что волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий во вторник и среду прокатилась по ряду российских регионов. Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройства не подтверждаются, но тысячи человек от Сахалина до Калининграда эвакуировали из-за возможной угрозы. В регионах не исключают, что телефонная атака проводилась из-за рубежа.

Эвакуировали также посетителей торгового центра "Кольцо". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС сообщил с места события.

"Из ТЦ эвакуировали посетителей. На месте работают специальные службы включая машины скорой помощи, пожарные", - сказал ТАСС представитель ТЦ. По его словам, эвакуация произошла из-за звонка неизвестного о минировании. В то же время другой представитель компании отметил, что на объекте происходят учения экстренных служб.

В субботу источник в экстренных службах Татарстана рассказал ТАСС о том, что неизвестный сообщил о минировании ТЦ "Южный", из которого тоже были эвакуированы посетители. На месте работают сотрудники спецслужб.

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