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Источник: в Казани эвакуировали людей после звонков о минировании девяти объектов

Происшествия
16 сентября, 14:33 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 16, сентября. /ТАСС

В экстренных службах города сообщили, что среди эвакуированных объектов есть гостиницы

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КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Посетителей девяти казанских торговых центров и гостиниц эвакуировали после звонков о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Эвакуировали посетителей девяти объектов в Казани, среди них есть и гостиницы, на месте работают сотрудники спецслужб", - пояснил собеседник агентства, добавив, что данные действия подпадают под статью 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

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Телефонные атаки в регионах: неизвестные "минируют" школы, вокзалы и администрации

Как ранее сообщал ТАСС, в Казани эвакуировали посетителей торговых центров "Кольцо" и "Южный" из-за звонка неизвестного о минировании. В то же время, один из представителей ТЦ "Кольцо" отметил, что на объекте происходят учения экстренных служб, передает корреспондент ТАСС.

На данный момент на месте работают специальные службы, включая полицейских, пожарных, скорую помощь.

Ранее сообщалось, что волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий во вторник и среду прокатилась по ряду российских регионов. Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройства не подтверждаются, но тысячи человек от Сахалина до Калининграда эвакуировали из-за возможной угрозы. В регионах не исключают, что телефонная атака проводилась из- за рубежа.

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