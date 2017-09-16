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Сильный ветер повалил деревья и строительные леса во Владимирской области

Происшествия
16 сентября, 14:45 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 16, сентября. /ТАСС

Из-за непогоды в ряде районов области произошло отключение электроснабжения

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ВЛАДИМИР, 16 сентября. /ТАСС/. Сильный порывистый ветер стал причиной падения деревьев во Владимирской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. Пользователи соцсетей выкладывают фото упавших строительных лесов и вывесок, а губернатор области Светлана Орлова заявила журналистам в субботу о намерении обновить электросети во избежание масштабных отключений света после непогоды.

"Неблагоприятные погодные явления стали причиной аварийных отключений электроснабжения в ряде районов области, а также причиной падения деревьев, в частности, в городе Владимире. <…> Ночью сотрудники МЧС оказывали помощь коммунальным службам в распилке и уборке упавших деревьев", - сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

В социальных сетях жители региона выложили несколько десятков фотографий с поваленными на автомобили деревьями. Кроме того, в центре Владимира с одного из исторических зданий, на котором ведется реставрация фасада, упали строительные леса. Также ветер сорвал часть вывески с названием города на стеле, стоящей на въезде во Владимир.

Как заявила журналистам губернатор Владимирской области Светлана Орлова, власти ведут подсчет ущерба, нанесенного непогодой. Во избежание масштабных отключений света в регионе начинается программа замены сетей, которую проводит МРСК Центра и Приволжья.

"Мы планируем большой объем сетей менять, потому что провода не менялись. Каждый раз мы получаем по сотне- полторы звонков, как только пройдет дождь, снег - свет отключается", - сказала глава региона.

Как сообщалось ранее, вечером 15 сентября и ночью 16-го сентября по территории Владимирской области из-за сильного дождя и порывистого ветра до 20 м/с несколько десятков населенных пунктов области остались без энергоснабжения. В настоящее время последствия непогоды устраняются в 14 населенных пунктах.

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